Antisemitismus in Leipzig: Was ist passiert?

Eigentlich ist am Mittwochmorgen am Leipziger Westin Hotel alles wie immer. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter huschen eilig in den dunkel verglasten Eingang – oder aus ihm heraus.

Versucht man aber, hier mit jemandem zu sprechen, ist nichts mehr wie sonst. Lautes Schweigen. Abweisende Handbewegungen. Man kann es verstehen. Das Westin ist in den letzten 24 Stunden so sehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, wie vielleicht noch nie in seiner 40-jährigen Geschichten. Ganz Deutschland, sogar Moderatoren auf dem amerikanischen Fernsehsender CNN, reden über das, was sich hier am Montagabend zugetragen haben soll.

In aller Kürze: Der in München geborene Musiker Gil Ofarim soll am Check-In gehindert worden sein, weil er einen Davidstern um den Hals trug. Ofarims Vater ist Israeli. Den Vorfall schilderte er Dienstagmittag in einer Videobotschaft.

Mittlerweile dürfen die beiden verantwortlichen Mitarbeiter nicht mehr auf die Arbeit kommen. Einer von ihnen, den Ofarim auch in seinem Video erwähnt, soll W. sein. Ein Gastronom aus Thüringen, 33 Jahre, blonde kurze Haare, sehr gepflegtes Auftreten. In Erfurt und Berlin angelernt. Mit Preisen ausgezeichneter Weinkenner und Cocktail-Experte. Schon seit sieben Jahren im Westin engagiert, seit Kurzem sogar in leitender Funktion. Ein Antisemit?

„Pack deinen Stern ein“

Was sich wirklich zugetragen hat, will das Hotel nun unter anderem selbst herausfinden. Nach allem, was man am Mittwochabend weiß, soll es sich so zugetragen haben: Der Sänger Ofarim betritt am Montagabend das Westin. Er stellt sich in die Schlange, aber plötzlich wird jemand an ihm vorbei an den Counter geschleust. Ein Ehepaar, das pro Jahr rund 200 Mal im Westin übernachtet, immer im selben Zimmer, bekommt eine Sonderbehandlung – von Herrn W., der hinter dem Schalter steht.

Ofarim findet das nicht hinnehmbar. Auch er will einchecken. Aber nun gibt es technische Probleme. Es kommt zum Disput. Und dann soll, so wiederholt es der Sänger auch am Mittwoch wieder in den vielen Interviews, die er jetzt gibt, der entscheidende Satz gefallen sein: „Pack deinen Stern ein.“ Ofarim dreht daraufhin entrüstet ab, fährt ins Steigenberger Hotel am Markt, nur um daraufhin wieder zum Westin zurückzukehren, wo er sein mittlerweile im Internet drei Millionen Mal abgerufenes Video aufzeichnet und den Vorfall schildert.

Ist das alles so passiert? Ofarim bleibt bei seiner Version. Und am Dienstagabend demonstrieren Hunderte vor dem Westin. Das Hotel weist einige Mitarbeitenden an, mit einem Banner vor die Tür zu treten. Eine unglückliche Entscheidung. Denn auf dem Banner ist eine Israelflagge und eine Halil, eine muslimische Halbmondsichel abgebildet. Beides hat mit dem Fall nichts zu tun. Später kommt heraus: Das Westin hatte den Banner noch von einer früheren Veranstaltung vorrätig. Man dachte einfach, der passt schon. Stattdessen gewinnt die Kritik an dem Haus jetzt noch mehr an Fahrt.

Man kann, um den Verlauf der Dinge zu rekonstruieren, aber auch Andreas Hachmeister fragen. Er ist Mr. Westin, seit mehr als 15 Jahren General Manager des Hotels. Ein hagerer, großer Mann. Die letzte Nacht habe er kein Auge zugetan. Und er wolle, sagt Hachmeister, sich auch am Mittwoch „noch keine abschließende Meinung bilden“ über das, was vorgefallen ist – oder eben nicht.

Die beiden Beteiligten, der Sänger Ofarim und der Gastronom W., haben mitterlweile jeweils Strafanzeigen gegen sich laufen. W. wegen Volksverhetzung, Ofarim wegen Verleumdung. Aber Hotelmanager Hachmeister will nicht alles der Staatsanwaltschaft überlassen. Er will den Fall selbst aufklären. „Wir haben eine spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei mit einer objektiven und umfassenden Untersuchung der Vorgänge beauftragt“, sagt er.

Die Israelitische Gemeinde liegt in der Nähe vom Westin

Die Kanzlei wertet nun auch im Namen des Hotels auf eigene Faust Zeugenaussagen aus. Hachmeister hat im Buchungssystem nachsehen lassen, wer zum Zeitpunkt von Ofarims Check-In noch in seinem Haus eincheckte. Er habe die Gäste kontaktiert. Haben sie vielleicht etwas gesehen? Ein weiterer Gast meldete sich von allein.

Ein weiteres Beweisstück ist das Video einer Überwachungskamera. Menschen, die es gesehen haben, beschreiben, dass man darauf einen Streit sieht. Allein: Das Video hat keinen Ton, aus datenschutzrechtlichen Gründen. Ob der strittige Satz fällt, wird auch damit nicht aufzuklären sein.

Am späteren Mittwochnachmittag kommt ein weiterer prominenter Gast im Westin an: Küf Kaufmann. Autor, Regisseur und Kabarettist. 1947 in Russland geboren – und Jude. Seit 2005 ist Kaufmann Vorsitzender der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig. Genauso lang wie Hachmeister Westin-Chef ist. Die beiden kennen sich gut, die Gemeinde liegt nur drei Minuten vom Westin entfernt.

Das Hotel: Für den Chef „wie Familie“

Kaufmann kommt nur kurz zu Besuch. Und er schwärmt von Hachmeister. Das Hotel sei für ihn „so weit ich weiß wie eine Familie“, sagt er. Hachmeister trage für alles Verantwortung, was darin passiert. Vor einigen Jahren habe er es selbst erlebt. Da feierte er mit seiner Gemeinde Pessach im Westin, eines der wichtigsten Festen des Judentums. Und Hachmeister habe für ihn die gesamte Küche auf koscher umgestellt. „Er hat sich selbst dafür eingesetzt“, sagt Kaufmann.

Am Mittwoch posiert er noch für ein Foto mit seinem Freund, dem Hotelmanager. Dann muss er weiter. Helfen kann er ihm nicht. „Man muss diesen Zwischenfall unbedingt aufklären – und dann darüber ernsthaft reden“, sagt er.

Von Josa Mania-Schlegel, Matthias Puppe, Guido Schäfer, Andreas Tappert