Borna

Erfreulicher Abschluss einer lebensgefährlichen Reise: Der angeschossene Bornaer Feuerwehrmann Steve Meiling ist in der Nacht zum Donnerstag zurück aus der Ukraine in seiner Heimatstadt angekommen. Er ist zunächst in die Sana-Klinik gebracht worden, wo er medizinisch untersucht worden ist.

Der 42-Jährige war am 25. Februar auf dem Weg von Borna nach Kiew beschossen worden. Er hatte dort seine Frau Anna und deren 13-jähriger Sohn Sascha aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine holen wollen. Diese sowie ihre Familie sind nun mit nach Sachsen gekommen.

Beschuss kurz vor Kiew

Meiling war auf der Fahrt nach Kiew kurz vor der ukrainischen Hauptstadt beschossen worden. Zugleich waren ihm sein Auto und sein Handy abgenommen worden, was die Verbindung zu ihm schwierig gemacht hatte, als er einige Tage im Krankenhaus der 13 000-Einwohner-Siedlung Borodjanka behandelt wurde. Meiling konnte aber mit Hilfe eines Arztes der Einrichtung Kontakt zu seiner Frau aufnehmen.

Granatsplitter im Kopf

Weil er Granatsplitter im Kopf hatte, konnte er nicht mit einem normalen Pkw aus der Ukraine transportiert werden. Über die genauen Umstände der Fahrt an die ukrainisch-polnische Grenze sind keine Einzelheiten bekannt geworden. Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) sagte aber am Donnerstagnachmittag: „Trotz der schwerwiegenden Kopfverletzungen machte sich Steve Meiling mit Unterstützung des behandelnden Arztes gemeinsam mit seiner Frau und ihrem Sohn Anfang der Woche auf den Weg in Richtung Borna.“

Untersuchungen in der Sana-Klinik Borna

Am späten Mittwochabend wurde im Sana-Klinikum Borna eine Ersteinschätzung seines Gesundheitszustandes durchgeführt, so Luedtke. Dort erfolgten umfangreiche diagnostische Untersuchungen, mit dem Ziel, ihm geeignete medizinische Hilfe zukommen zu lassen. In deren Folge sind für Donnerstag weiterführende Untersuchungen im Bereich der Augen geplant worden. Dies erfolgt in Kooperation mit dem Kopfzentrum in Leipzig. Das Sana-Klinikum hält keinen Bereich der Augenheilkunde vor. „Herrn Meiling geht es den Umständen entsprechend“, teilte die Oberbürgermeisterin mit.

„Dank der Bemühungen unserer Sana-Klinik war eine unverzügliche medizinische Versorgung möglich. Die engen regionalen Kooperationen stellen nun sicher, dass Steve Meiling die bestmögliche Behandlung erfährt, sodass er hoffentlich schnell und vollständig von seinen schweren Verletzungen genesen kann“, ergänzte sie. Zeitnah solle mit dem Verwundeten, dem Klinikum, der Feuerwehr und der Stadt Borna eine Pressekonferenz stattfinden. „Über den konkreten Termin werden wir kurzfristig informieren.“

Steve Meiling aus Borna und seine Frau Anna, konnten jetzt die Ukraine verlassen. Quelle: privat

Heirat im Januar

Anna und Steve Meiling hatten erst im Januar geheiratet. Sie hatten sich vor sechs Jahren in Tschechien kennengelernt, wo die Ukrainerin Anna in der Gastronomie gearbeitet hatte. Steve ist Motorsportler und deshalb häufig im sächsischen Nachbarland. Das Paar spricht deshalb untereinander vor allem Tschechisch.

Wegen der Bestimmungen, denen zufolge Nicht-EU-Ausländer Deutschland nach 90 Tagen wieder verlassen müssen, war Anna Meiling vor einigen Wochen in die ukrainische Hauptstadt zurückgekehrt. Sie wollte dort einen A-1-Sprachkurs absolvieren, der als Voraussetzung dafür gilt, dass sie ein Jahr lang in Deutschland bleiben kann.

Mitglied der Bornaer Feuerwehr

Ihr Mann war am 24. Februar wenige Stunden nach dem russischen Überfall auf die Ukraine in Borna losgefahren, um seine Frau und deren Familie nach Deutschland zu holen. Er arbeitet im Volkswagen-Werk in Zwickau. Zudem ist er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Borna. „Er ist eine sehr zuverlässige Kraft“, sagt der Bornaer Stadtwehrleiter Kai Noeske über Meiling, der seit 2013 zu den Brandschützern gehört.

Lebenszeichen am Dienstag

Seit mehr als einer Woche gab es Überlegungen, den verletzten Feuerwehrmann mit Hilfe von Rettungskräften aus der ukrainischen Bornaer Partnerstadt Irpin zur polnisch-ukrainischen Grenze zu bringen. Zwischenzeitlich war der Kontakt zu dem verletzten Feuerwehrmann allerdings abgerissen. Am Dienstag gab es dann ein Lebenszeichen. Meiling erklärte gegenüber der LVZ, es gehe ihm „den Umständen entsprechend gut“.

Auch Angehörige sind in Borna

Nach der Rückkehr wird nun abgeklärt, wie die Weiterbehandlung erfolgt. Womöglich ist auch eine Operation nötig, heißt es. Anna Meiling ist ebenso wie ihr Sohn Sascha in Borna. Das gilt auch für eine Reihe weiterer Angehöriger, unter denen Annas Schwester und deren Kinder sind.

Von Nikos Natsidis