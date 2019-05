Rohrbruch in Rostock: Auto versinkt in Krater – Tausende Haushalte ohne Wasser

Weltweit treten Schüler am Freitag für den Klimaschutz in den Streik. Es soll 1.660 Kundgebungen in 105 Ländern geben – in Deutschland wollen Schüler an etwa 200 Orten demonstrieren. Das neue Madsack-Jugendportal MADS.de berichtet laufend aktuell über die Proteste.