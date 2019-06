100-Kilo-Fliegerbombe mitten in Berlin entdeckt – Evakuierung läuft

Berlin

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes mussten am Freitagabend Hunderte Menschen ihre Häuser verlassen. Auch die Kugel des Fernsehturms sollte geräumt werden. Die Bombe war bei Bauarbeiten auf einem Grundstück neben dem Kaufhaus Alexa gefunden worden. Sie sollte noch am Abend entschärft werden. Die Evakuierung gehe gut voran, teilte die Feuerwehr mit.

Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat ein Gewicht von 100 Kilo. Der amerikanische Blindgänger wurde in der Dircksen- Ecke Voltairestraße gefunden. Um den Fundort auf einer Baustelle zog die Polizei einen Sperrkreis von 300 Metern. In diesem Gebiet leben rund 3000 Menschen, auch Geschäfte und ein Pflegeheim liegen in dem Areal.

Der Fernsehturm liegt eigentlich außerhalb des Sperrkreises, seine Kugel in 200 Metern Höhe wurde jedoch hinzugenommen. Splitter könnten bei einer Detonation der Bombe bis dorthin fliegen, hieß es zur Erklärung. In der Kugel befindet sich unter anderem ein Restaurant.

Die Polizei rechnete mit Behinderungen im Straßen- und Bahnverkehr bis in die Nacht. Wie die Berliner S-Bahn mitteilte, wurde der Zugverkehr der Linien S3, S5, S7 und S9 zwischen Alexanderplatz und Ostbahnhof während der Sperrungen unterbrochen. Auch der Regional- und Fernbahnverkehr sollte nach Feuerwehrangaben eingestellt werden.

Einsatzkräfte organisierten Ausweichunterkünfte

Rund um den Fundort wurden die Vorbereitungen für die Entschärfung getroffen. Die Beamten sperrten Straßen mit rot-weißem Polizeiband. An dem Bauzaun, hinter dem die Bombe gefunden worden war, hatten sich ein Dutzend Schaulustige versammelt. Mitten auf der Baustelle waren Polizisten zu sehen, die um den Blindgänger herumstanden, der mit einer hellblauen Kunststoffdecke bedeckt war. Auch aus einem Hotel holten Polizisten die Gäste heraus.

„Erst wenn an sämtlichen Wohnungstüren geklingelt worden ist, kann die Entschärfung beginnen“, sagte Polizeisprecher Michael Gassen am Einsatzort. Einwohner wurden aufgerufen, Unterschlupf bei Verwandten oder Bekannten zu suchen. Zudem organisierten die Einsatzkräfte Ausweichunterkünfte. Hilfe bekam die Polizei auch von der Feuerwehr, die sich vor allem um die Bewohner des Pflegeheims kümmern sollte, das ebenfalls evakuiert werden sollte.

Von RND/dpa