50 Kilometer von Zuhause entfernt: Bundespolizei nimmt zwei elfjährige Ausreißer in Gewahrsam

Köln

Ende gut, alles gut: Am späten Mittwochabend brachten zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn zwei Kinder zur Dienststelle der Bundespolizei. Die Elfjährigen hatten sich allein auf den Weg gemacht; bei der Vernehmung gaben sie an, von zu Hause „abgehauen“ zu sein. Auch eine Überprüfung der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem bestätigte die Angaben der Jungen aus Nideggen in Nordrhein-Westfalen. Beide wurden in Gewahrsam genommen und konnten wohlbehalten in der Dienststelle der Bundespolizei abgeholt werden. Der Grund, warum die Kinder weggelaufen waren, blieb ungeklärt.

Von RND/dpa