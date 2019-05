London

Der britische Prinz Harry und seine Frau, Herzogin Meghan, nennen ihren gemeinsamen Sohn Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Das gab der Buckingham-Palast am Mittwoch bekannt. Der am Montag geborene Junge war zuvor auch erstmals der Weltöffentlichkeit präsentiert worden. Die frisch gebackenen Eltern zeigten sich sehr stolz über ihr erstes Kind, das in der britischen Thronfolge auf Platz sieben steht.

Der Name animierte viele Fans des britischen Königshauses, nach den Beweggründen zu suchen. Viele Twitter-Nutzer dachten sofort an die beliebte Teenager-Serie „Riverdale“ und seinen Hauptdarsteller Archie Andrews, der von dem neuseeländischen Schauspieler K.J. Apa verkörpert wird.

Natürlich wurden auf Twitter auch sehr viele Wortspiele veröffentlicht. Comedian Markus Barth schrieb etwa: „#Archie. Leicht zu merken. Wegen MonArchie“. Herr Schmidt textete: „Zwei Tage auf dieser Welt und schon die #Archie Karte gezogen.“ Auch sehr lustig der Vorschlag von Stina: „Als Zweitname wäre Noah doch sehr hübsch... #ArchieNoah.“ Besonders froh ist Betty. Ihr Tweet: „#Archie ist viel besser als Meghans Kinderwunsch-Name, den sie mal auf ihrem Blog geschrieben hat. Grey. Stellt euch vor: Earl Grey...“

Es sind nur die ersten Reaktion auf einen Namen, der das Netz sicher auch die nächsten Tage noch beschäftigen wird. Eines ist Harry und Meghan aber schon jetzt gelungen: Baby Archie ist in aller Munde.

Lesen Sie hier mehr zu dem Thema:

Von RND