Autofahrerin von Güterzug erfasst und getötet

Berkenbrück

Eine Autofahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Güterzug in Berkenbrück (Landkreis Oder-Spree in Brandenburg) ums Leben gekommen. In der Nacht zu Dienstag hatte die Frau mit ihrem Wagen den Bahnübergang in der Bahnhofstraße überqueren wollen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Dabei wurde sie von einem Güterzug erfasst.

Nähere Informationen waren noch nicht bekannt. Auch zur Identität der Toten sowie der genauen Unfallursache konnte die Polizei am Dienstagmorgen noch keine Angaben machen. Der Übergang ist laut den Angaben halbseitig beschrankt.

Von RND/dpa