Badegast ertränkt Hund in Stausee – es war Notwehr

Schwarzenbach

Ein Badegast (49) ist an einem Stausee im Landkreis Hof in Bayern von einem Hund angegriffen worden. Das Tier eines 83-Jährigen biss sich am Montag im Arm des 49-Jährigen fest und ließ nicht mehr los. Auch andere Menschen, die während des Angriffs am Förmitzspeicher in der Nähe waren, konnten den Hund nicht von dem Mann lösen.

Der 49-Jährige sah keine andere Möglichkeit, als mit dem Hund am Arm ins Wasser des Stausees zu gehen und ihn unterzutauchen. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland bestätigte, ertrank das Tier, weil es immer noch nicht den Arm des Mannes losgelassen hatte. Laut Polizei handele es sich um Notwehr.

Der Mann kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 83-jährigen Hundebesitzer.

Zuerst hatte die Frankenpost über den Fall berichte.

