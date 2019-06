Behörde schließt Autobahn-Baustelle wegen rücksichtsloser Raser

Dresden

Es ist ein wohl einmaliger Vorgang: Ausgerechnet kurz vor der Hauptreisezeit muss die Straßenbaubehörde in Sachsen eine Baustelle schließen – weil rücksichtslose Raser die Bauarbeiter immer wieder gefährdet haben. So geschehen am Autobahndreieck Dresden-West, berichtet die „Bild am Sonntag“.

Seit April liefen die Bauarbeiten, pünktlich zum Start der Sommerferien im Juli sollte die Maßnahme am Übergang von der A4 zur A17 abgeschlossen sein. Doch daraus wird nichts: Seit Mittwoch herrscht Stillstand, Arbeiter sind nicht mehr vor Ort, heißt es in dem Bericht.

Der erschreckende Grund: Bei einer Routinekontrolle war aufgefallen, dass die meisten Autos auf dem einspurigen Zubringer in Richtung Prag statt der vorgeschriebenen 40 Stundenkilometer mit Tempo 80 vorbeifuhren. Das Risiko, dass einer der Autofahrer in die Baustelle kracht, sei zu groß, die Landesdirektion Sachsen verhängte einen Baustopp. „So etwas gab es bei uns noch nie“, zitiert die „Bild am Sonntag“ den Sprecher des sächsischen Wirtschaftsministeriums, Jens Jungmann.

