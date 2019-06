Belästigungs-Vorwurf gegen Oscar-Preisträger Cuba Gooding Jr.

New York

Oscar-Preisträger Cuba Gooding Jr. hat sich nach Belästigungsvorwürfen in New York freiwillig der Polizei gestellt und seine Aussage zu der Sache gemacht. Nach Medienberichten vom Donnerstag hatte ihm eine 29-Jährige vorgeworfen, sie bei einer Feier in einer Bar in Manhattan unsittlich berührt zu haben. Er soll ihr an die Brust gefasst haben. Gooding (51), der 1997 für seine Rolle in „ Jerry Maguire - Spiel des Lebens“ einen Oscar als bester Nebendarsteller erhalten hatte, bestritt die Vorwürfe und plädierte bei einer ersten Anhörung vor Gericht in New York auf „nicht schuldig“. Gooding Jr. wurde vor dem Gebäude in Handschellen fotografiert, gegenüber den Reportern äußerte er sich nicht.

Anwalt legte bei der Polizei Video vor, das Mandanten entlasten soll

Sein Anwalt Mark Heller sagte, er sei „absolut überzeugt“ davon, dass Gooding Jr. entlastet werde. Heller zeigte der Polizei eigenen Angaben zufolge Aufnahmen aus einer Überwachungskamera in der Bar. Dabei sei keinerlei Fehlverhalten des Schauspielers zu erkennen. Er sei „schockiert und entsetzt“, dass in dem Fall dennoch Anklage erhoben worden sei, sagte Heller.

Von dpa/RND