Belgisches Kampfflugzeug stürzt in Frankreich ab - Soldat hängt in Stromleitung

Brüssel

Im Westen Frankreichs ist ein belgisches Kampfflugzeug abgestürzt. Wie die belgische Luftwaffe am Donnerstag mitteilte, konnten die beiden Besatzungsmitglieder die Maschine vom Typ F-16 mit dem Schleudersitz verlassen. Einer der beiden Piloten verfing sich in einer Hochspannungsleitung, wie ein Sprecher der örtlichen Präfektur der Nachrichtenagentur AP sagte. Zunächst waren Einsatzkräfte noch dabei, ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien. Er soll verletzt sein.

Die Absturzstelle liegt nach Angaben der belgischen Luftwaffe in der Nähe der Stadt Lorient in der Bretagne. Die Zeitung "Ouest-France" berichtete, dass die Maschine am Ausgang der Gemeinde Pluvigner in Nähe eines Hauses auf ein Feld stürzte.

Die belgische Luftwaffe besaß nach eigenen Angaben zuletzt 60 Kampfflugzeuge vom Typ F-16. Sie werden von dem US-amerikanischem Unternehmen Lockheed Martin hergestellt.

RND/dpa/AP