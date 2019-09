Bericht: Leiche auf Feld ist vermisste Nathalie (23)

Humptrup/Flensburg

Bei der am Samstag an einem Feld in Nordfriesland gefundenen Leiche handelt es sich um die vermisste Nathalie (23). Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Flensburg gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Staatsanwältin Ulrike Stahlmann-Liebelt sagte dem Bericht zufolge: „Nach den bisherigen Feststellungen gehen wir davon aus, dass es sich um die vermisste Nathalie Minuth handelt.“

46-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft

Seit dem 17. August wurde die 23-Jährige aus Stadum, einer Gemeinde etwa 20 Kilometer westlich von Flensburg, vermisst. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus. Ein 46-jähriger Mann wurde wegen des dringenden Verdachts des Totschlags festgenommen. Er sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft.

Am Samstagmorgen war der Hund eines Spaziergängers auf den abgedeckten Leichnam im deutsch-dänischen Grenzgebiet bei Flensburg aufmerksam geworden. Der Fundort zwischen Humptrup und Süderlügum liegt in der Nähe des Hofs des Tatverdächtigen.

RND/seb/dpa