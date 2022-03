Betrunkener Mann verletzt mehrere Frauen und Polizisten in Bordell

Kitzingen

Ein betrunkener Mann hat in einem Bordell in Unterfranken mehrere Menschen verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte sich der 36-Jährige am Samstagabend in einem Bordell in Kitzingen mit zwei Frauen gestritten und ihnen ins Gesicht geschlagen.

Nachdem er von dem Sicherheitsdienst aus dem Bordell geworfen wurde, habe er die Tür eingetreten und sei zurück in das Bordell gelangt. Daraufhin wurde er von mehreren Polizisten gefesselt und zur Dienststelle gebracht.

Auf der Fahrt dorthin trat der 36-Jährige einem Polizisten mit dem Fuß ins Gesicht und schlug einem weiteren in den Bauch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,10 Promille. Die zwei Frauen und die zwei Polizisten wurden leicht verletzt. Den 36-Jährigen erwarten nun unter anderem Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung.

