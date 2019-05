Neuruppin

Mit der Begründung, jemand könne sich mit einem nicht zugelassenen Opel totfahren, hat ein 26-Jähriger am Sonntagabend ein Auto zur Polizeidirektion Nord in Neuruppin gefahren, wie die Polizei Brandenburg am Montagmorgen beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Nicht nur war der junge Mann betrunken, sondern versuchte den Wagen umständlich einzuparken und überfuhr dazu noch zwei Feldsteine, die ein Parken auf der Grünfläche eigentlich verhindern sollten.

Betrunkener und sein Beifahrer verbringen die Nacht noch im Auto

Die Polizisten ließen den offensichtlich alkoholisierten Mann pusten. Das Ergebnis: 2,97 Promille. Der 26-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Zusätzlich zeigten die Beamten ihn wegen fehlender Zulassung sowie fehlender Pflichtversicherung des Autos an.

Obwohl der Mann den Schlüssel sofort abgeben musste, verbrachten sein Beifahrer und er die Nacht noch im Auto. Erst am Montagmorgen wurde das Fahrzeug abgeschleppt.

Von RND