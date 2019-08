Panorama US-Stadt Bewaffneter feuert in Philadelphia auf Polizisten: sechs Verletzte In der US-Stadt Philadelphia hat ein noch Unbekannter das Feuer auf mindestens sechs Polizisten eröffnet, die verletzt wurden. Es kam zu einem Großeinsatz mit Dutzenden Beamten und Spezialkräften.

Ein Polizist steht in Philadelphia zur Kontrolle von Passanten auf einer Straße. In den USA hat ein unbekannter Bewaffneter in der Stadt Philadelphia das Feuer eröffnet und mindestens sechs Polizisten angeschossen. Quelle: Joe Lamberti/Camden Courier-Post