Blitzgeburt auf der A 9: So geht es dem kleinen Fritz heute

Der kleine Fritz hatte es eilig: Jennifer Fiedler aus Bad Belzig (Brandenburg) liegt am 21. Dezember 2021 mit Wehen in einem Krankenwagen und soll in eine Klinik nach Potsdam gefahren werden, um dort zu entbinden. Doch das Kind kommt bereits auf der Autobahn 9 zur Welt. Eigentlich sollte es erst am 10. Februar 2022 geboren werden.

„Momentan macht er häufig die Nacht zum Tage“, berichtete die 32-jährige Mutter gegenüber der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (MAZ). Seit Mitte Februar ist der Junge nun zu Hause bei seinen Eltern. Wegen seiner Trinkschwäche trug Fritz anfangs noch eine Magensonde. Aber die ist jetzt nicht mehr nötig. „Nachts meldet er sich nun alle zwei Stunden“, erzählte Fiedler der MAZ. Wegen einer bei Sturz- und Frühgeburten nicht unüblichen Neugeborenen-Epilepsie erhalte er aber noch die homöopathische Dosis eines Medikamentes. Außerdem wird Fritz mit einer speziellen Physiotherapie behandelt.

Jennifer Fiedler darf ihren Sohn 14 Tage lang nicht sehen

Die schwierigste Zeit für die frischgebackenen Eltern sei nach der Geburt gewesen. „Am schlimmsten war jene Zeit, in der wir mit Corona infiziert waren und selbst ich 14 Tage lang nicht zum Baby durfte“, sagte sie der Zeitung.

Nachdem Fritz nun zu Hause ist, ist Mitte März auch die Geburtsurkunde angekommen. Offizieller Geburtsort: Autobahn 9 Richtung Berlin, Kilometer 13,5. Kein Witz!

