Braut und Bräutigam hören bei Hochzeit das Herz ihres toten Sohnes schlagen

Da wird auch ihr Herz aus dem Takt geraten sein: Auf ihrer Hochzeit trafen Monica and Dean Berckenhoff den Mann, der das Herz ihres verstorbenen Sohns in der Brust trägt. Wie der Sender „Abc 13“ berichtet, tauchte Travis Stufflebean während der Zeremonie in Willis im US-Staat Texas auf und überraschte das Brautpaar. Sieben Jahre nach dem Tod ihres Sohns Colton durften Braut und der Bräutigam dessen Herzschlag noch einmal hören.

Ihr Sohn starb mit elf Jahren

2012 war Colton mit elf Jahren plötzlich verstorben. Seine Eltern beschlossen, seine Organe zu spenden. Das Herz ging an Travis Stufflebean, einen jungen Mann aus Arkansas. Laut „Abc 13“ wurde er mit einer Herzkrankheit geboren und hatte bereits fünf erfolglose Herztransplantationen hinter sich.

Mit 20 Jahren bekam er schließlich das Herz von Colton, das seitdem in seiner Brust schlägt. Monica and Dean Berckenhoff hatten den Empfänger der Organspende immer besuchen wollen, aber nie die Zeit und das Geld gehabt.

Braut hört das Herz mit Stethoskop ab

Im Dezember beschloss die Familie der Braut deswegen, Stufflebean nach Willis zu bringen. Amanda McDonald, die Schwester von Monica Berckenhoff, organisierte den magischen Moment. Während das Brautpaar sich im Standesamt das Ja-Wort gab, wartete Stufflebean in einem Nebenraum.

Dann kündigte McDonald einen ganz besonderen Gast an – und herein kam der junge Mann. Mit einem Stethoskop durfte das überraschte Paar den Herzschlag von Coltons Herz abhören. So sorgte Stufflebean dafür, dass Coltons Herz bei der Hochzeit seiner Eltern anwesend sein konnte.

„Das haben wir uns immer gewünscht“

Das Brautpaar reagierte gerührt auf das besondere Geschenk. „Es ist sieben Jahre her und es ist etwas, das wir uns immer gewünscht haben“, sagte die Braut gegenüber „ABC 13“.

Auch für Stufflebean war das erste Treffen mit den Eltern seines Organspenders ein großer Moment, auf den er lange gewartet hatte. „Für mich ist es nur ein vorübergehendes Herz, ich leihe es nur aus. Hier gehört es wirklich hin, in diese wundervolle Familie“, erklärte der junge Mann dem glücklichen Brautpaar.

