Brooklyn Beckham und Hana Cross turteln erstmals zusammen auf dem roten Teppich

Cannes

Erstmals haben sich der Sohn von Ex-Spice-Girl Victoria und Ex-Fußballer David Beckham, Brooklyn Beckham, und seine Freundin, das Model Hana Cross, zusammen auf dem roten Teppich gezeigt. Zur Premiere von „Once Upon A Time... In Hollywood“ erschien das Paar Hand in Hand.

Vor allem die neue Frisur von Hana Cross sorgte dabei für Gesprächsstoff: Das Model hatte ihre soften blonden Strähnchen gegen ein kräftiges Schokoladenbraun getauscht.

Hana Cross und Brooklyn Beckham. Quelle: imago images / PA Images

Seit dem Bekanntwerden ihrer Beziehung Anfang des Jahres zeigt sich das Paar immer wieder verliebt in der Öffentlichkeit – so auch in Cannes. Die zwei tauschten innige Blicke aus, Brooklyn Beckham legte seiner Hana zärtlich den Arm um die Hüften, konnte die Finger kaum von ihr lassen. Sie flüsterten sich gegenseitig etwas ins Ohr und hatten offensichtlich viel Spaß bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich.

