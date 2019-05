Cardi B nach Schlägerei in Stripclub vor Gericht

New York

Cardi B ist wegen eines Handgemenges in einem New Yorker Stripclub vor Gericht erschienen. Die in einen rosa Hosenanzug gekleidete Rapperin wirkte ernst und sprach während der Anhörung am Freitag nicht. Laut Polizei war sie im Herbst mit ihrer Entourage in dem Klub und stritt sich mit einer Barkeeperin. Es seien Stühle, Flaschen und Wasserpfeifen geworfen worden und die Barkeeperin und eine Kollegin seien leicht verletzt worden. Cardi B hat ihrem Anwalt zufolge niemanden verletzt.

Staatsanwälte kündigten an, den Fall vor eine Geschworenenjury zu bringen. Die nächste Anhörung wurde für den 9. August angesetzt.

Von geiger.friedrich