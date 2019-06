Dieser DSDS-Star arbeitet jetzt als Bäcker

Hannover

Vor zwei Jahren schaffte es Sänger Alexander Jahnke (32) aus Hannover bis ins Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ ( RTL) und musste sich nur dem Gewinner Alphonso Williams (56) geschlagen geben. Doch so richtig durchgestartet ist Jahnke danach nicht.

Heute, gut zwei Jahre später, muss der sympathische Sonnyboy wieder kleinere Brötchen backen – im wahrsten Sinne des Wortes. Seit einiger Zeit steht er morgens ab 3.30 Uhr in einer Backstube in Hannover am Ofen. „Das macht auch Spaß, ich arbeite gerne spät. Praktisch ist es auch noch: So kann ich nach dem Dienst frische Croissants direkt zum Frühstück mit nach Hause nehmen“, sagt Jahnke zu bild.de.

So backe er nicht nur wegen des Geldes Brötchen, sondern weil er zwischen seinen Musikprojekten etwas Sinnvolles machen möchte: „Es ist immer gut, auf dem Boden zu bleiben und auch zwischen den Auftritten mal was ganz anderes zu machen. Nachmittags habe ich Zeit, schreibe neue Songs – auch eine Tour ist in Planung.“

