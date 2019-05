Ehemaliger spanischer König Juan Carlos zieht sich völlig aus öffentlichem Leben zurück

Madrid

Fünf Jahre nach seinem Thronverzicht will sich der frühere spanische König Juan Carlos I. völlig aus der Öffentlichkeit zurückziehen. In einem an seinen Sohn, König Felipe VI., gerichteten Brief schrieb er: „Ich denke, der Augenblick ist gekommen, eine neue Seite in meinem Leben aufzuschlagen und mich komplett aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen.“ Dies solle am 2. Juni geschehen. Der Brief wurde am Montag auf der Webseite des Königshauses veröffentlicht.

Er habe bereits bei seinem 80. Geburtstag im vergangenen Jahr an diesen Schritt gedacht, schrieb Juan Carlos. Trotz gesundheitlicher Probleme hatte er nach seinem Rücktritt noch eine Vielzahl öffentlicher Termine wahrgenommen.

Von RND/dpa