Panorama Brandenburg Entführte Sechsjährige: Der mutmaßliche Täter schweigt weiter Ein einschlägig vorbestrafter Mann wird verdächtigt, ein sechsjähriges Mädchen aus Potsdam sexuell missbraucht zu haben. Der 58-Jährige sitzt jetzt in U-Haft – und schweigt.

In diesem Möbelhaus in Potsdam wurde die Sechsjährige am vergangenen Samstag zum letzten Mal gesehen. Quelle: Paul Zinken/dpa