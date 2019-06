Fall Walter Lübcke: Polizei lässt Verdächtigen wieder frei

Kassel

Der verdächtige Mann, der im Fall Walter Lübcke am Samstag festgenommen worden war, ist von der Polizei wieder entlassen worden. Die „FAZ“ berichtete am Samstag von der Festnahme einer Person, die in den Tod des kürzlich erschossenen CDU-Politikers Lübcke verwickelt sein soll (lesen Sie hier mehr dazu).

„Er wurde befragt und konnte danach gehen“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Der Mann soll in privater Beziehung zum getöteten Kasseler Regierungspräsidenten gestanden haben.

Auf die Spur des Mannes sei die Polizei durch die umfangreiche Auswertung privater Daten des Getöteten gekommen. Dazu habe dem Vernehmen nach auch die Auswertung seines Mobiltelefons gehört, schrieb die „FAZ“ weiter. Offenbar habe es darüber hinaus weitere Anhaltspunkte gegeben, die zur Festnahme geführt hätten. Der junge Mann und der 65-järiger sollen privat bekannt gewesen sein.

Trauerfeier in Kassel

Lübcke war in der Nacht zum Sonntag, 2. Juni, gegen 0.30 Uhr auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha bei Kassel mit einer Schussverletzung am Kopf entdeckt worden. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Der Schuss war den Ermittlungen zufolge aus nächster Nähe abgegeben worden.

Die Trauerfeier für den Regierungspräsidenten ist für den 13. Juni in Kassel geplant. In der Martinskirche werde es einen Trauergottesdienst mit „protokollarischen Ehrenbekundungen“ geben, kündigte eine Regierungssprecherin an.

Die Familie des Verstorbenen hatte in einem offenen Brief darum gebeten, die Privatsphäre während der Trauerfeier zu wahren. Auch baten die Angehörigen um einen respektvollen Umgang im Netz.

Walter Lübcke: Hasskommentare in sozialen Medien

Nach Bekanntwerden des Todes von Lübcke tauchten auf sozialen Medien Hasskommentare auf. Dazu sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft, dass die Ermittler Kommentare über soziale Medien gegebenenfalls „auf strafrechtliche Relevanz überprüfen werden“.

Auch in der TV-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ wurde am Mittwochabend über den Fall berichtet. Anschließend waren neue Hinweise bei den Ermittlern eingegangen.

Von RND/dpa/mrz/af