Familie Lübcke richtet Appell an die Öffentlichkeit: „Es für uns unfassbar schwer zu verstehen“

Kassel

Nach dem Tod des CDU-Politikers Walter Lübcke vor einer Woche haben sich die Angehörigen mit einem Brief an die Öffentlichkeit gerichtet. In dem Schreiben, das der „HNA“ vorliegt, bittet die Familie um Ruhe in Zeiten der Trauer und um Respekt im Netz.

„Neben der tiefen Trauer, die wir verspüren, ist es für uns unfassbar schwer zu verstehen, dass er gewaltsam ums Leben gekommen ist und damit plötzlich aus unserer Mitte gerissen wurde. Wie Sie sich sicher vorstellen können, haben wir sehr schwere Tage hinter und noch vor uns“, heißt es in dem Statement, das am Freitagabend veröffentlicht wurde.

Des Weiteren werden Medien darum gebeten, der Familie „die Zeit der Trauer in Ruhe ermöglichen und von Anfragen und Bildaufnahmen, insbesondere während der Trauerfeierlichkeiten und in der Zeit danach abzusehen“. Auch bitten die Angehörigen um den nötigen Respekt in den sozialen Netzwerken.

Der 65-jährige Regierungspräsident der Stadt Kassel ist in der Nacht zum vergangenen Sonntag gewaltsam getötet worden. Der Politiker wurde später mit einer Schussverletzung am Kopf entdeckt worden. Die Ermittlungen laufen seither ohne Pause, mögliche Verdächtige oder ein Motiv sind jedoch noch nicht bekannt. Die Spurensuche am Tatort, der Terrasse des Wohnhauses bei Kassel, ist am Freitag abgeschlossen worden. „Wir haben jede Menge Spuren, die bewertet werden müssen“, sagte ein Sprecher der Polizei.

