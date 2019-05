Familiendrama in Dresden: Offenbar Kind getötet, Mutter verletzt

Dresden

In Dresden soll es im Stadtteil Neustadt zu einem Familiendrama gekommen sein. Nach einem Bericht des Mitteldeutschen Rundfunks ( MDR) ist ein Großaufgebot der Polizei Dresden am Donnerstagabend zu einem Einsatz in den Stadtteil ausgerückt.

Nach den Angaben des Sender seien lauf vorläufigen Informationen der Polizeidirektion Dresden bei einer Auseinandersetzung in einer Familie ein Kind getötet, ein weiteres Kind sowie die Mutter verletzt worden. Ein Polizeisprecher sagte MDR Sachsen, dass der Lebensgefährte der mutmaßliche Täter sein soll. Er wurde verletzt aufgefunden.

In der Polizeidirektion wurde der Fall auf Anfrage der „Dresdner Neueste Nachrichten“ grundsätzlich bestätigt. Es werde an einer Information der Öffentlichkeit gearbeitet.

Von RND