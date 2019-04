Nach dem verheernden Feuer in der Notre Dame in Paris haben sich viele Architekten mit unterschiedlichsten Ideen gemeldet, wie die „neue“ Nortre-Dame aussehen könnte. Glas, ein Dachgarten oder ein Dach aus Stahl – vieles wurde diskutiert. Wenn es nach den Franzosen geht, sollte die Notre-Dame wieder im alten Look erstrahlen.