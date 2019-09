Frau fällt auf Autobahn aus fahrendem Auto und stirbt

Windach

Die 28-Jährige sei durch eine offene Schiebetür auf die Fahrbahn gefallen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Nach aktuellen Stand wollte sich die Frau um ihr wenige Monate altes Kind auf dem Rücksitz kümmern. "Sie war anfangs Beifahrerin und wollte durch die beiden Vordersitze nach hinten klettern, um den Säugling zu versorgen", sagte ein Sprecher.

War die Schiebetür schon während der Fahrt geöffnet?

Ob sich die Schiebetür dabei öffnete oder bereits davor offen war, müsse ein Gutachter klären. Der Ehemann der 28-Jährigen habe das Auto unmittelbar nach dem Unfall in Höhe von Windach (Landkreis Landsberg am Lech) angehalten. Mehrere Menschen, die auf der gleichen Strecke in Richtung Lindau fuhren, meldeten der Polizei am Mittwochnachmittag, dass eine Person auf dem Seitenstreifen der Fahrbahn liege.

RND/dpa/mat