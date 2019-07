Frau findet 1500 Euro in Einkaufswagen – und gibt sie ab

Wertingen

Eine Frau in Schwaben hat in einem Einkaufswagen 1500 Euro in einem Briefumschlag gefunden und abgegeben. Die 73-Jährige habe den Umschlag mit dem Bargeld in einem Verbrauchermarkt in Wertingen ( Landkreis Dillingen an der Donau) entdeckt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Finderin gab das Geld am Donnerstag direkt bei der Filialleitung ab, diese verständigte die Polizei. Den Ermittlern gelang es, den Besitzer zu finden und ihm das Geld zurückzugeben. Die Frau aus dem Landkreis Augsburg verzichtete auf Finderlohn, wie ein Sprecher sagte.

