Frau getötet: Polizei vermutet Täter in Kleinstadt Elze - Bahnstrecke gesperrt

Göttingen

Bei der Fahndung nach einem mutmaßlichen Mörder aus Göttingen konzentriert sich die Polizei derzeit auf den Ort Elze bei Hildesheim. Das teilten die Ermittler in Göttingen am Freitagmorgen mit. "Der Mann ist noch auf der Flucht. Aktuell verfolgen wir eine Spur, die in den Bereich Elze führt." Der Bahnhof des Ortes sei gesperrt. Nähere Angaben wollten die Ermittler zunächst nicht machen.

Verspätungen und Zugausfälle wegen der Fahndung

Die Deutsche Bahn schrieb auf ihrer Internetseite: "Polizeiliche Ermittlungen: Im Bahnhof Elze kommt es derzeit zu Verspätungen und Zugausfällen". Auch im Fernverkehr der Deutschen Bahn kam in Niedersachsen und Hessen zu starken Einschränkungen. Beim privaten Bahnunternehmen Metronom kam es ebenfalls zu Behinderungen.

⚠️ Niedersachsen



Ermittlungen der Polizei in Elze(Han) verzögern den Zugverkehr. Die Züge halten am nächsten Bahnhof und warten dort die Dauer der Streckensperrung ab. Umleitungen sind möglich. Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen leider noch nicht vor./jf — Störungen im Bahnverkehr (@StoerungenBahn) September 27, 2019

Bei einem Streit auf offener Straße soll der 52 Jahre alte Mann am Donnerstag im niedersächsischen Göttingen eine Bekannte umgebracht haben. Sie starb noch am Tatort. Zeugen, die dem 44 Jahre alten Opfer helfen wollten, wurden laut Polizei ebenfalls von dem Täter attackiert. Die Ermittler veröffentlichten Fotos von dem Verdächtigen und warnten davor, den Tatverdächtigen anzusprechen. Sie gehen davon aus, dass er noch immer bewaffnet ist.

Der Tatverdächtige Frank Naaß. Quelle: Polizei Göttingen

RND/dpa