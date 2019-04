Berlin

Mit den frühlingshaften Temperaturen ist es in Deutschland vorbei – zumindest vorerst. Eine Gewitterfront mit Sturm und Hagel verdrängt das schöne Wetter. Während im Osten am Freitag noch Temperaturen von bis zu 27 Grad erreicht wurden, fielen das Thermometer im Westen bereits auf unter 20 Grad – bei teils heftigen Regenschauern.

Blutregen kann zu Lackschäden am Auto führen

Dabei macht sich auch ein Phänomen bemerkbar, das sonst eher aus Wüstenregionen bekannt ist: der sogenannte Blutregen. Damit ist Regen gemeint, der eine rötlich-braune bis gelbe Färbung aufweist. Durch Stürme in der Sahara wurde Sand aufgewirbelt, der durch Windströmungen über die Atmosphäre bis nach Deutschland zieht. „Ein solches Phänomen kann mehrmals im Jahr vorkommen“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net. Eine gesundheitliche Gefahr bestehe zwar nicht. Aber: Auf Fensterscheiben und Lack von Autos setzt sich der Blutregen ab und hinterlässt unschöne Spuren – bis hin zu Lackschäden. Wer sein Auto reinigen will, sollte damit in die Waschanlage fahren.

Der Frühling macht Pause – bis Mitte nächster Woche

Meteorologe Jung sagte, dass das Wetterphänomen aktuell alle Regionen betreffe, in denen es regnet. Am Freitagnachmittag zog sich das Regenband auf einem schmalen Streifen von Nord nach Süd.

Und der Frühling? Dem scheint vorerst die Puste auszugehen. Erst ab Mitte nächster Woche kündigt sich wieder schöneres Wetter an – passend zum Maifeiertag.

Von RND