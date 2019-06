„Game of Thrones“-Star Sophie Turner: Knallende Ohrfeige für Talkmaster Conan O’Brien

Los Angeles

Man sollte sich nicht mit der taffen „Lady of Winterfell“ anlegen, dann kann es weh tun. Das musste jetzt der US-Moderator Conan O’Brien am eigenen Leibe erfahren. Im Interview hatte Sophie Turner ihm von einem Trinkspiel namens „Tequila Slaps“ erzählt, das sie mit ihren Co-Stars am Set ihres neuen „X-Men“-Films gespielt hatte. Die einzige Regel: Während der eine versucht einen Tequila auf „Ex“ runterzuschlucken, muss der andere das verhindern, in dem er ihm eine Backpfeife gibt.

Lesen Sie auch: „GoT“-Star Sophie Turner: Ein Jahr lang keine Periode wegen Extrem-Diäten

O’Brien ließ sich zu einem Spiel vor der Kamera überreden. Und bereute es, als er von Turner eine richtig starke Ohrfeige verpasst bekam. Sein erstaunter Gesichtsausdruck wurde bereits zu einer Internet-Meme. Turner tat’s leid, dass sie härter zugeschlagen hatte als beabsichtigt. Das nennt man Berufsrisiko...

Lesen Sie auch: „Game of Thrones“-Star Sophie Turner und Joe Jonas: Blitz-Hochzeit in Las Vegas

Von RND