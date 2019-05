Game of Thrones: Wie verändert Baby Sussex die Thronfolge in Großbritannien?

London

Während 14 Premierminister im Vereinigten Königreich gekommen und gegangen sind, gab es seit 1952 nur ein Staatsoberhaupt: Königin Elisabeth II. Seit 67 Jahren sitzt die heute 93-Jährige auf dem Thron.

Sollte sie eines Tages sterben, gibt es einen Thronfolger – wer ihr im Amt folgen kann, ist in der britischen Monarchie ganz genau geklärt. Auch das Royal Baby von Meghan und Harry, das gerade auf die Welt gekommen ist, wird einen Platz in dieser Liste einnehmen – doch wird es recht weit hinten angestellt.

Prinz Charles auf Platz 1 der britischen Thronfolge

Denn zunächst ist Prinz Charles an der Reihe, der am 14. November 1948 als Erstgeborener zur Welt kam. Er hat zwar eine kleine Schwester, Prinzessin Anne, am 15. August 1950 geboren, doch die ist nicht die zweite in der Rangfolge. Erst 2011 wurde in Großbritannien die Gleichstellung der Geschlechter beschlossen – deswegen kommt sie erst nach ihren Brüdern und deren Kindern in der Rangfolge vor.

Direkter Nachfolger nach Prinz Charles ist Prinz William, der 1982 erstgeborene Sohn von Charles und Diana. Dann werden die Kinder von William und Kate gelistet: George, Charlotte und Louis. Erst danach reiht sich der frischvermählte Harry, Williams Bruder ein. Erst nach ihm haben seine Kinder Anspruch auf den Thron – und so auch das Baby von ihm und Meghan.

Wenn nun einer der Royals abdankt – oder im schlimmsten Fall unerwartet stirbt –, ist der nächste in der Rangfolge für den Thron an der Reihe. Die ersten 19, mit dem frischen Royal Baby 20, Personen auf der Liste sind direkte Nachkommen von Königin Elisabeth II. Sie selbst wurde übrigens erst Königin, weil der Bruder ihres Vaters abdankte – und 1936 der Liebe wegen auf den Thron verzichtete. Hätte sie einen Bruder gehabt, hätte dieser, auch wenn er jünger gewesen wäre, einen Anspruch vor ihr auf den Thron gehabt.

Rangfolge im britischen Königreich klar geregelt

Die Liste der Thronrangfolge von Großbritannien vor der Geburt von Meghan und Harrys Kind:

1. Prinz Charles (70), Prince of Wales, ältester Sohn von Elisabeth II.

2. Prinz William (36), Duke of Cambridge, ältester Sohn von Charles, Prince of Wales

3. Prinz George (5), ältester Sohn von William, Duke of Cambridge

4. Prinzessin Charlotte (4), Tochter von William, Duke of Cambridge

5. Prinz Louis (1), jüngster Sohn von William, Duke of Cambridge

6. Prinz Harry (34), Duke of Sussex, jüngster Sohn von Charles, Prince of Wales

7. Prinz Andrew (59), Duke of York, zweiter Sohn von Elisabeth II.

8. Prinzessin Beatrice (30), älteste Tochter von Andrew, Duke of York

9. Prinzessin Eugenie (29), jüngste Tochter von Andrew, Duke of York

10. Prinz Edward (55), Earl of Wessex, jüngster Sohn von Elisabeth II.

Die Thronfolger mit dem Kind von Meghan und Harry :

1. Prinz Charles (70), Prince of Wales, ältester Sohn von Elisabeth II.

2. Prinz William (36), Duke of Cambridge, ältester Sohn von Charles, Prince of Wales

3. Prinz George (5), ältester Sohn von William, Duke of Cambridge

4. Prinzessin Charlotte (4), Tochter von William, Duke of Cambridge

5. Prinz Louis (1), jüngster Sohn von William, Duke of Cambridge

6. Prinz Harry (34), Duke of Sussex, jüngster Sohn von Charles, Prince of Wales

7. Das Royal Baby von Harry und Meghan

8. Prinz Andrew (59), Duke of York, zweiter Sohn von Elisabeth II.

9. Prinzessin Beatrice (30), älteste Tochter von Andrew, Duke of York

10. Prinzessin Eugenie (29), jüngste Tochter von Andrew, Duke of York

11. Prinz Edward (55), Earl of Wessex, jüngster Sohn von Elisabeth II.

