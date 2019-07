Gefangen im Sumpf – So kreativ rettet die Feuerwehr ein Pferd

Velbert

Mit Muskelkraft und einem selbst gebauten Steg hat die Feuerwehr in Velbert ein Pferd aus einem sumpfigen Tümpel gerettet. Wie die Feuerwehr mitteilte, steckte das Tier am Sonntag bis zum Hals im Morast fest. Da das Pferd vom Ufer aus nur schwer zu erreichen war, bauten die Einsatzkräfte einen provisorischen Steg aus Bohlen und Balken.

Ein Feuerwehrmann arbeitete sich so zu dem Pferd vor, das zunächst an das gegenüberliegende Ufer flüchtete. Schließlich näherte es sich dem Helfer wieder, so dass dieser ein Halfter umlegen und das Tier mit vereinten Kräften aus dem Tümpel gezogen werden konnte.

Zuvor war das Pferd zusammen mit rund einem Dutzend anderer Pferde von der Weide eines Reiterhofs ausgebrochen und daraufhin in den benachbarten Tümpel geraten

Von RND/dpa