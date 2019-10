Gegen den Plastikmüll: Rom tauscht Flaschen gegen Bahntickets

View this post on Instagram

Rom hat ein Müllproblem. Auch Plastikflaschen landen überall. Seit kurzem läuft ein Projekt, mit dem das Problem angegangen werden soll: Wer Plastikflaschen an bislang drei U-Bahn-Stationen abgibt, erhält im Gegenzug Guthaben, mit dem er eine Bahnfahrt bezahlen kann. So soll gleichzeitig die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs erhöht werden. #tagesschau # Rom #Recycling