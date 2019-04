Gaborone

In einer Mine in Botsuana ist einer der größten bisher bekannten Diamanten gefunden worden. Der Edelstein ist etwa so groß wie ein Tennisball und wiegt gut 350 Gramm, wie das Bergbauunternehmen Lucara Diamond mitteilte. Allerdings ist der 1758-Karat-Stein in Bezug auf die Reinheit demnach nicht die beste Qualität und dürfte daher auch nur einen geringeren Preis erzielen.

Der Betreiber der Karowe-Mine in dem Land im südlichen Afrika machte zunächst keine Angaben zum Wert des Steins. Im vergangenen Jahr war ein erstklassiger Edelstein mit 910 Karat aus Lesotho zum Beispiel für 40 Millionen US-Dollar verkauft worden. 2015 war ebenfalls in der Karowe-Mine ein 1109 Karat schwerer Edelstein bester Qualität gefunden worden, der damals als zweitgrößter je gefundener Diamant beschrieben wurde. Er wurde 2017 für 53 Millionen US-Dollar verkauft.

Riesenstein ist bislang größter Diamant aus Botsuana

Lucara erklärte am Donnerstag, der jüngsten Riesenstein sei der bislang größte Diamant aus Botsuana. Der größte bislang dokumentierte Diamant war 1905 im südafrikanischen Cullinan bei Pretoria gefunden worden. Der 3106 Karat schwere Stein wurde zerteilt und gehört seither zu den britischen Kronjuwelen.

Botsuana ist eines der wichtigsten Herkunftsländer von Diamanten. Die Industrie steht für rund 80 Prozent der Exporterlöse Botsuanas.

