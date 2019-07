Recklinghausen

Eine Hochzeitsfeier, zu der mehrere Hundert Angehörige von verschiedenen Familienclans eingeladen waren, hat am Mittwochabend zu einem Großeinsatz der Polizei in Nordrhein-Westfalen geführt. Am Ende wurden zwei Personen festgenommen und diverse Waffen sichergestellt.

Hintergrund des Großeinsatzes waren Erkenntnisse der Polizei, dass es im Zusammenhang mit der Feier in einer Festhalle in Bottrop zu Störungen oder Straftaten kommen könnte, heißt es in einer Mitteilung. Im näheren Umfeld des Veranstaltungsortes kontrollierte die Polizei die anreisenden Personen und die Fahrzeuge.

456 Personen und 185 Fahrzeuge kontrolliert

Verstärkte Maßnahmen gab es laut Polizei auch in angrenzenden Städten, unter anderem in Gelsenkirchen und Essen. Bei der Anreise von Angehörigen der Clanfamilien achtete die Polizei demnach auch verstärkt auf Verstöße von Fahrzeuginsassen. In den vergangenen Wochen hatten Feiernde im Rahmen von Hochzeiten immer wieder auf Autobahnen und in verschiedenen Städten Fahrzeugkonvois gebildet und Schüsse in die Luft abgegeben. Derartige Zwischenfälle gab es bei der Hochzeitsfeier in Bottrop nicht.

Ergebnis des polizeilichen Einsatzes: 456 Personen und 185 Fahrzeuge wurden kontrolliert, zwei Personen auf Grund bestehender Haftbefehle festgenommen. Auch diverse Waffen stellte die Polizei sicher, darunter zwei Baseballschläger, vier Messer und einen Elektroschocker.

Von RND/seb