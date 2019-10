Düsseldorf

Nachdem die Düsseldorfer Polizei einen mit Goldfolie überzogenen SUV aus dem Verkehr gezogen hat, der mutmaßlich zu grell ist, hat ein Gutachter weitere Mängel an dem Auto festgestellt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur sagte, führe jeder einzelne Mangel "zur Erlöschung der Betriebserlaubnis". Der Besitzer ließ den Wagen am Dienstag nach der Sicherstellung durch die Polizei abholen - mit einem Abschleppwagen.

Das Auto war am Sonntag bei einer Schwerpunkt-Kontrolle gegen sogenannte "Auto-Poser" in der Düsseldorfer Innenstadt gestoppt worden. Die goldene Folie habe bei entsprechendem Sonnenlicht "deutlich geblendet", zudem waren Auspuff und Rückleuchten auf den ersten Blick nicht TÜV-gerecht.

Diverse Ordnungswidrigkeiten

Ein Gutachter stellte laut Polizei "etliche weitere" Mängel fest. Sie müssten alle behoben werden, bevor das Auto gegebenenfalls wieder auf die Straße darf. Welche Mängel im Einzelnen an dem Auto bestanden, teilte die Polizei nicht mit.

Nach Auskunft des Unternehmens, das den Wagen am Sonntag im Auftrag der Polizei abtransportiert hatte, wurde der BMW am Dienstagmorgen abgeholt. Ein Abschleppwagen habe den SUV mit unbekanntem Ziel weggebracht. Den Fahrer (30) und den Halter des Wagen erwarten laut Polizei diverse Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Zudem müssten sie unter anderem die Kosten für die Sicherstellung und den Gutachter bezahlen.

