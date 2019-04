München

Ende Februar zeigte sich Hannelore Elsner noch einmal in der Öffentlichkeit, nun ist die Schauspielerin im Alter von 76 Jahren gestorben: Bei der Premiere des Films „Kirschblüten & Dämonen“ lachte sie in München zusammen mit ihrer Regisseurin Doris Dörrie in die Kamera.

Der Film ist eine Fortsetzung von „ Kirschblüten – Hanami“ (2008), einem von Elsners größten Kinoerfolgen. Elsner spielte darin an der Seite von Elmar Wepper, ihrem Film-Ehemann, der ohne seine gerade gestorbene Ehefrau nach Japan reist und sich dort in vielen Rückblicken an seine Frau erinnert.

„Die Unberührbare" und „Kirschblüten – Hanami" gehörten zu Hannelore Elsners großen Erfolgen.

Der zweite „Kirschblüten“-Film mit Elsner ist noch in den Kinos

Im vor wenigen Wochen angelaufenen Nachfolgefilm sind Wepper und Elsner als Geister mit von der Partie. „Kirschblüten & Dämonen“ ist noch in einigen Kinos zu sehen.

Doris Dörrie hat unterdessen auf den Tod ihrer Hauptdarstellerin reagiert: „Für mich war Hannelore Elsner eine große Abenteuerin, die sich mit Neugier, Hingabe und Tapferkeit in jede Rolle und in ihr Leben gestürzt hat. Ich werde sie sehr vermissen“, so die Regisseurin am Dienstag.

