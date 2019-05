London

Prinz Harry und Herzogin Meghan bedanken sich für die Unterstützung nach der Geburt ihres ersten Kindes. „Sie danken für die Unterstützung und die Herzlichkeit während dieser außerordentlich glücklichen Zeit in ihrem Leben, in der sie ihren Baby Boy willkommen heißen“, heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account des Paares.

Auf dem Kanal verkündeten sie am Nachmittag die Geburt des Jungen. Innerhalb weniger Stunden gratulierten mehr als 85.000 Menschen in den Kommentaren dem Paar, mehr als zwei Millionen klickten das Gefällt-mir-Herzchen. Darunter zahlreiche Lifestyle-Magazine und einige Prominente.

Schauspieler-Freunde freuen sich mit dem Paar

„Avengers: Endgame“-Darstellerin Yvette Nicole Brown schrieb: „So wunderschön!!!“. Andrea Barber, die in „Full House“ Kimmy Gibbler spielte, gratulierte und bezeichnete die Baby-Nachricht als „wundervoll“. Fernsehkoch Gordon Ramsay heißt Prinz Harry im „Dad Club“ willkommen, „Empire“-Darstellerin Grace Gealey ist „begeistert“. Sängerin Jordin Sparks schreibt: „Willkommen auf der Welt, kleiner Kerl.“

Meghans ehemalige Kollegin von „Suits“, Schauspielerin Sarah Rafferty, meldete sich bei Twitter mit persönlichen Worten: „Die Herzen springen höher für einen wunderschönen, wundersamen und gesunden Baby Boy. Ich sende ganz viel Liebe, gute Wünsche und Segen über den Teich – heute und jeden Tag.“

Michaelle Obama freut sich, das Baby bald kennenzulernen

Auch in anderen sozialen Netzwerken erreichte die Royals Glückwünsche. Michelle Obama twitterte in Richtung Baby: „Herzlichen Glückwunsch, Meghan und Harry. Barack und ich sind so erfreut für euch beide und können es nicht erwarten, ihn kennenzulernen.“

Talkmasterin und Comedian Ellen DeGeneres twitterte: „Das Baby ist siebter in der Folge auf den Thron, was verrückt ist, weil ich genau jetzt die siebte in der Reihe des Schlüsseldienstes in meinem Supermarkt bin.“ Auch zahlreiche Institutionen meldeten sich, etwa Disneyland Paris, Unicef, Westminster Abby oder Instagram.

Das Kind hat noch keinen Namen

Keine öffentliche Nachrichten gab es bisher von Amal und George Clooney, die eng mit Meghan und Harry befreundet sind. Der Schauspieler wird als heißer Anwärter auf den Patenonkel-Posten gesehen. Das ist auch deshalb speziell, weil Baby Sussex am Geburtstag von George Clooney auf die Welt kam.

Harry und Meghan hatten am Nachmittag verkündet, dass ihr erstes gemeinsames Kind am Morgen um 6.26 Uhr deutscher Zeit geboren wurde. Es wiegt 3260 Gramm und sei gesund. Am Nachmittag trat Prinz Harry vor die Kamera und sprach von der „wunderbarsten Erfahrung“. Es wird erwartet, dass das Kind in zwei Tagen der Öffentlichkeit präsentiert wird. Einen Namen hat der Junge noch nicht.

Von RND/msk