Hannover

Helene Fischer hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – aber nicht ganz. Kürzlich hatte sie einen Auftritt zum 80. Geburtstag eines hannoverschen Bauunternehmers. Die Bilder davon euphorisierten ihre Fans. Was steckt hinter Helene Fischers Mini-Bäuchlein? Nichts! Die Sängerin hat auf Instagram ausführlich darüber geschrieben, wie sehr sie ihr Leben im Moment genieße – „mit allem Drum und Dran – auch mit ein paar Wohlfühlpfunden mehr“. Ihr schmecke das Leben, so die Sängerin.

In dem Post schreibt Helene Fischer: „Diese Phase des Offline-Seins nutze ich im Moment, um mich ganz auf meine Familie und Freunde zu konzentrieren und mich von allem, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, etwas zu erholen und wieder neue Energie zu tanken für Neues!“

Helene Fischer sang Titelsong für den Film „Traumfabrik“

Und in Richtung ihrer Fans schreibt Helene Fischer: „Ich freue mich jetzt schon auf viele weitere schöne Augenblicke mit euch – aber ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich erst mal weiterhin diesen Weg der wertvollen Menschen- und Lebenszeit gehe.“

Aber ganz untätig kann eine wie sie nicht sein: „Gerade als ich nichts erwartet hatte, bekam ich die Anfrage, den Titelsong zu einem wunderschönen Kinofilm zu singen. Ich muss euch sagen, es hat sich einfach richtig angefühlt und ich habe mich sofort verliebt!“, schreibt Helene Fischer. „See you again“ heißt das Lied aus dem Kinofilm „Traumfabrik“. „Ein einfühlsamer, berührender, lustiger und einfach toller Film, den ihr euch diesen Sommer ab dem 4. Juli in den Kinos nicht entgehen lassen sollte“, schreibt Helene Fischer weiter.

Der Instagram-Post endet mit den Worten: „Macht’s gut, ihr Lieben, passt auf euch auf und ich melde mich hin und wieder.“

Von RND