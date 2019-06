Helene Fischer kehrt zurück auf die Bühne – und singt für Mercedes-Mitarbeiter

Wörth

Eigentlich hat sich Schlagerkönigin Helene Fischer eine Auszeit verordnet. Doch nach ihrem Auftritt zum 80. Geburtstag von Bauunternehmer Günter Papenburg in Hannover, soll die Sängerin nun schon bald erneut auf der Bühne stehen: Wie die „Bild“ berichtet, ist ein Konzert für die Mitarbeiter von Mercedes geplant.

Helene Fischer singt für Angestellte von Daimler

Das Konzert solle demnach am 29. Juni im Mercedes-Werk im rheinland-pfälzischen Wörth stattfinden. Eine Konzern-Sprecherin bestätigte gegenüber dem Blatt: „Es gibt ein Mitarbeiter-Konzert, bei dem Helene Fischer auftritt.“ Im Herbst stehe dann ein Auftritt beim Textil-Unternehmen Trigema in Burladingen an.

Bei ihrem Auftritt in Hannover hatte das Aussehen des Schlagerstars für Aufsehen gesorgt: Helene Fischer stand dort deutlich runder als gewohnt auf der Bühne. Ihr sonst so durchtrainierter Körper hat sich in den vergangenen Monaten deutlich verändert – ihr Gesicht wirkte runder, die muskulösen und definierten Oberarme waren verschwunden. Gerüchte um eine mögliche Schwangerschaft hatte die 34-Jährige schnell dementiert.

Von RND/mat