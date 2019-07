Hannover

Seit Tagen steigen die Temperaturen – mehrfach wurde heute der historische Hitzerekorde in Deutschland geknackt. In Lingen an der Ems ( Niedersachsen) meldete eine Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes s 42 Grad. Und das könnte längst nicht das Ende sein.

In Bonn wurde am Donnerstag nach nur einem Tag der neue Hitzerekord aus Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen gebrochen: Dort waren es um 14.20 Uhr 40,6 Grad heißt. In Geilenkirchen kletterte das Thermometer am Mittwoch auf 40,3 Grad.

+++ Jetzt live +++

Die Entwicklungen im Liveticker

Lingen knackt die 42

Lingen im Emsland meldet nun bereits 42 Grad.

Lingen erhöht auf 41, 9 Grad

Es geht Schlag auf Schlag - jetzt Lingen mit 41,9 Grad.





Kaum getippt, schon wieder überholt. Lingen im Emsland meldet nun 41,9 Grad.

Lingen kurz vor 42-Grad-Marke

Und wieder purzeln die Rekorde: Lingen an der Ems überbietet sich selbst. Jetzt 41,6 Grad. Und: "Das ist ein vorläufiger Zwischenstand", betonte DWD-Sprecher Andreas Friedrich. "Ich lege nicht die Hand dafür ins Feuer, dass es bei diesem Wert bleibt."





Aus Paris werden mittlerweile 42,6 Grad gemeldet.



https://twitter.com/BNONews/status/1154402612453814272 Dieser Donnerstag wird mit großer Wahrscheinlichkeit in die europäische Wettergeschichte eingehen.Aus Paris werden mittlerweile 42,6 Grad gemeldet.

Tierpark erbittet Tierfutterspenden

Dem Chemnitzer Tierpark geht wegen der anhaltenden Trockenheit das grüne Frischfutter aus. Üblicherweise lieferten die Flächen in und um den Tierpark mehrmals wöchentlich frisches Gras oder Blätter, erklärte die Stadtverwaltung. Nun sind Bürger gebeten, Grünschnitt für die Tiere zu spenden. Geeignet seien jedoch nur mit Balkenmäher oder Sense gemähtes und höchstens einen Tag altes Gras, sowie Hecken- oder Baumschnitt von Weide, Buche, Birke, Haselnuss, Erle, Weißdorn, Esche, Eiche und Baumhasel.

Wärmerekord auf dem Brocken

Auf dem Brocken im Harz ist es am Donnerstag so warm geworden wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Schon am Mittag wurden auf dem 1141 Meter hohen Berg 29,7 Grad Celsius gemessen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig sagte. Damit ist der bisherige Topwert von 29,0 Grad von August 2012 auf jeden Fall übertroffen.

Hitze-Probleme mit Gasthermen

Die extremen Temperaturen sorgen auch bei einigen Gasthermen für Probleme. Alleine die Feuerwehr Bochum zählte seit Mittwoch fünf Einsätze wegen Kohlenmonoxids. Der Grund: Laut Feuerwehr kann es durch die Wärme dazu kommen, dass der natürliche Abzug durch den Kamin nicht mehr funktioniert. Die Folge könne ein „Abgasrückstau“ und damit das Austreten des Kohlenmonoxids sein.

In Lingen jetzt 41,5 Grad

Lingen an der Ems (Niedersachsen) bricht seinen eigenen Rekord - eine Wetterstation des Deutschen Wetterdienstes meldet 41,5 Grad. Kurz vorher waren es noch 40,9 Grad.

Lingen bricht Hitzerekord: 40,9 Grad

Der Wetterdienst "WetterKontor" meldet aus Lingen im Emsland mit aktuell 40, 9 Grad - neuer Hitzerakord.

Dänen mahnen Eltern: Passt auf eure Kinder auf

Dänische Rettungsschwimmer haben deutsche Eltern dazu aufgerufen, an Stränden in Dänemark besser auf ihre Kinder aufzupassen. Am Mittwoch seien an einem Strand auf der westdänischen Insel Rømø nördlich von Sylt acht deutsche Kinder vorübergehend verschwunden, teilte die Rettungsschwimmerorganisation TrygFonden Kystlivredning mit. Erst nach größeren Suchaktionen der Rettungsschwimmer seien sie wiedergefunden worden.

Hitzehilfe für Menschen auf der Straße

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe in Berlin appelliert an die Kommunen und Sozialeinrichtungen, Obdachlose bei der aktuellen Hitze mehr zu unterstützen. „Die Wohnungslosen sollten sich tagsüber in kühlen Räumen aufhalten können und nicht aus den Gemeinschaftsunterkünften morgens auf die Straße zurückgeschickt werden“, sagte Geschäftsführerin Werena Rosenke. Kühle Räume könnten ihnen Schutz vor der mitunter lebensbedrohlichen Hitze bieten.







Niederlande erstmals heißer als 40 Grad

Die Niederlande haben erstmals seit 75 Jahren mehr als 40 Grad Hitze registriert. Das Königliche Meteorologische Institut KNMI teilte am Donnerstag über Twitter mit, dass der Rekord von 40,4 Grad in Gilze-Rijen in der süd-östlichen Provinz Noord-Brabant aufgestellt wurde. Schon am Vortag waren ein Rekordwert gemessen worden - 39,3 Grad in Eindhoven. Der bisherige Hitzerekord der Niederlande stand bei 38,6 Grad und datierte vom 23. August 1944. Wegen der anhaltenden Hitze verhängten die Behörden einen Smog-Alarm in großen Teilen des Nachbarlandes. Die Luftqualität sei in einigen Provinzen «sehr schlecht».







In Paris wird es noch heißer: Dort sollen nun Temperaturen von 41,7 Grad Celsius gemessen worden sein. Der Hitzerekord dort wurde schon zuvor am Tag gebrochen.

Hitzerekord schon wieder gebrochen - jetzt 40,6 Grad in Bonn

Deutschland hat nach vorläufigen Ergebnissen am zweiten Tag in Folge einen Hitzerekord: Um 14.20 Uhr wurden an der Station Bonn-Roleber 40,6 Grad gemessen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dies sei aber nur ein Zwischenstand mit vorläufigen Mess-Ergebnissen.

Von RND/seb/dpa