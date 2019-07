Hochzeitskorso-Fahrer macht spektakuläres Wendemanöver – zwei Verletzte, vier Autos demoliert

Waiblingen

Während eines Hochzeitkorsos in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg) hat ein Autofahrer einen Unfall verursacht. Dabei wurden zwei 34 Jahre und 47 Jahre alte Frauen verletzt, teilte am Montag ein Polizeisprecher mit. Demnach soll der 23 Jahre alter Fahrer am Vortag plötzlich die Handbremse seines Wagens gezogen haben um auf der Straße einen sogenannten U-Turn zu vollführen. Daraufhin sei der Wagen ausgebrochen.

Die Fahrer dreier nachfolgender Autos konnten nicht mehr rechtzeitig ihrer Autos stoppen und kollidierten miteinander. Polizeiangaben zufolge entstand dabei ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Beamten ermitteln nun gegen den 23 Jahre alten Fahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.

Kurz vor dem Unfall hatten bereits mehrere Zeugen per Notruf die Polizei alarmiert, weil die Hochzeitsgesellschaft rund 20 Fahrzeugen die Fahrbahn blockieren und Personen auf der Fahrbahn herumlaufen würden.

Mehr zum Thema Hochzeitskorso:

Hochzeitskorso außer Kontrolle: 30-Jähriger rast in Gegenverkehr

Schon wieder eskalieren Hochzeitskorsos: Schüsse aus Auto abgefeuert

Hochzeitskorso bringt Radfahrer zu Fall – und fährt einfach weiter

Nach Raserei: Polizei stoppt Hochzeitskorso – Bräutigam muss mit auf die Wache

Schon wieder blockiert ein türkischer Hochzeitskorso die A2 – Verkehr komplett lahmgelegt

Gold-Lamborghini und Ferrari: Polizei stoppt rasenden Hochzeitskorso

Von RND/dpa