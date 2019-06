Hochzeitskorso völlig außer Kontrolle: Alle Fahrstreifen von Autobahn blockiert

Dortmund

Ein halbes Dutzend Autos hat am Freitagabend nach einer Hochzeit für Ärger auf der Autobahn A45 vor dem Westhofener Kreuz gesorgt. Gegen 18 Uhr blockierte eine Kolonne in Richtung Dortmund den Verkehr, bremste bis auf 30 Stundenkilometer ab und blockierte mit lautem Hupen alle Fahrstreifen, wie die Polizei in Dortmund am Sonntag mitteilte. Dahinter hatten sich rund 40 unbeteiligte Autos eingereiht und kamen nicht vorbei.

Mehr zum Thema: Hochzeitskorso fährt mit quietschenden Reifen an Polizeiwache vorbei – Schüsse gefallen

Die Polizei stoppte einen der Fahrer. Der 22-Jährige zeigte wenig Einsicht und verstand nicht, warum die Polizei ihn angehalten hatte. Er sei doch nur Gast bei einer Hochzeit gewesen. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und leitete ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

In den zurückliegenden Wochen musste die Polizei in NRW mehrfach Hochzeitskorsos auf Autobahnen in NRW stoppen.

Von RND/dpa