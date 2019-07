Horror-Fund: Mumifizierter Fötus auf Flugzeugtoilette entdeckt

Madrid

Einen mumifizierten Fötus haben Polizisten in einem Flugzeug in Madrid gefunden. Der Fötus sei in Kleidung eingewickelt und auf der Flugzeugtoilette versteckt gewesen, berichtet die spanische Zeitung „El Mundo“.

Das Flugzeug sei am 3. Juli auf dem Flughafen Madrid-Barajas gelandet. Der Fötus sei anschließend während einer Routineinspektion durch die Polizeieinheit Guardia Civil in einem Toilettenschrank, in dem Papierhandtücher aufbewahrt werden, entdeckt worden.

Bislang sei unklar, ob es sich bei dem Fötus um einen Menschen oder eine anderen Primaten handelt. Erste Untersuchungen deuten allerdings auf einen Affen hin, berichtet „ El Mundo“.

Von RND/seb