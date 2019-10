Hunderte Gaskartuschen und Waffen in Mehrfamilienhaus gelagert

Ichenhausen

Ein Mann hat in Schwaben bis zu 700 Gaskartuschen, eine Faustfeuerwaffe und ein Gewehr in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gelagert. Als die Sonne auf die Kartuschen schien, trat Gas aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bewohner des Hauses in Ichenhausen alarmierten am Donnerstag die Einsatzkräfte. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk brauchten mehrere Stunden, um die Kartuschen zu bergen. Nach Auskunft der Feuerwehr bestand keine Explosionsgefahr.

Der Wohnungsinhaber machte laut Polizei widersprüchliche Angaben zur Verwendung der Gaskartuschen und der Erlaubnis für die Schusswaffen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, die sechs Bewohner des Hauses wurden nur leicht verletzt.

RND/dpa