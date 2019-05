Im Schrank eines Toten versteckt: Einbrecher festgenommen

Köln

Im Kleiderschrank eines Toten hat sich ein mutmaßlicher Einbrecher versteckt. Die Polizei entdeckte den Mann am Freitag in der Wohnung eines toten 83-jährigen Kölners und nahm den 38-Jährigen fest, wie die Beamten berichteten.

Ein Zeuge hatte zunächst in der Nacht die Polizei informiert. Er habe gesehen, wie jemand durch ein Fenster in die Wohnung eingestiegen sei. Die Polizei ging dem Hinweis nach, konnte aber zunächst weder einen Einbrecher noch Einbruchsspuren feststellen. Durch ein geschlossenes Fenster sahen die Beamten den leblosen Mann auf einer Couch liegen und verschafften sich Zugang zu der Wohnung.

Noch während die Beamten in der Wohnung nach der Todesursache des 83-Jährigen forschten, sprang ein Mann, der sich in dem Kleiderschrank versteckt hielt, von einem Fenster aus auf ein Vordach und flüchtete von dort durch eine Nachbarwohnung ins Freie. Doch in einem Garten stellten Polizisten den 38-jährigen polizeibekannten Mann.

Bei der Obduktion des Toten fanden sich keine Anzeichen für ein Fremdverschulden. Nach Aussage der Rechtsmediziner war der Kölner bereits geraume Zeit vor dem mutmaßlichen Einbruch tot.

Von RND/DPA