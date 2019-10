In 80 Metern Höhe: Mann hängt kopfüber an riesigem Schornstein

Carlisle

Kopfüber hängt ein Mann seit Montagnacht an der Spitze eines über 80 Meter hohen Schornsteins im nordenglischen Carlisle. Die Feuerwehr versucht seit vielen Stunden, den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien und ihn heil auf den Boden zu bringen. Ein Rettungsversuch mit einem Hubschrauber scheiterte, am Nachmittag sollte eine besondere Hebebühne zum Einsatz kommen.

28.10.2019, Großbritannien, Carlisle: Rettungskräfte auf einer Hebebühne bereiten sich auf die Rettung eines Mannes vor, der kopfüber an einem über 80 Meter hohen Schornstein hängt. Die Feuerwehr versucht seit vielen Stunden, den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien und ihn heil auf den Boden zu bringen. Anwohner hatten Medienberichten zufolge in der Nacht Schreie und Jammern aus großer Höhe gehört. Foto: Danny Lawson/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: Danny Lawson/PA Wire/dpa

Anwohner hatten Medienberichten zufolge in der Nacht Schreie und Jammern aus großer Höhe gehört. Es ist nach Angaben der Einsatzkräfte unklar, wie und warum der Mann bis zur Spitze gelangte. Auch die Verfassung des Mannes sei unbekannt. Die Polizei gab an, "sehr besorgt" zu sein. Die Straßen in der Umgebung des Schornsteins, der einst zu einer Baumwollfabrik gehörte, wurden gesperrt. Er wurde 1836 errichtet und zählte damals zu den höchsten Schornsteinen der Welt.

RND/dpa