James Blunt singt für schwer kranken Vater

Auch wenn es der Titel auf den ersten Blick nicht vermuten lässt, so ist James Blunts (45) neue Single „Monsters“, die am 18. Oktober veröffentlicht wurde, eine rührende Ode an seinen Vater geworden. Die vierte Auskopplung aus Blunts anstehendem Album „Once Upon a Mind“ (ab 25. Oktober erhältlich) dreht sich um die schwere Erkrankung, an der der Vater des berühmten Sängers leidet.

Vater braucht dringend Spenderniere

„‚Monsters‘ ist ein Lied für meinen Vater, den ich als Kind vergöttert habe, der mein bester Freund im Erwachsenenleben war und der jetzt dringend eine Spenderniere braucht“, so Blunt über die autobiografische Ballade. Und so handelt der Song davon, dass nun der Sohn stark und für seinen Vater da sein muss – und ebenjene Monster vertreibt, um die sich zuvor stets zuverlässig der Vater kümmerte. Aber auch von Abschied wird gesungen.

Wer zu „Monsters“ live eine Träne verdrücken und noch mehr alte sowie neue Lieder von Blunt hören will, der wird im kommenden Jahr in Deutschland gleich zwölf Gelegenheiten dazu bekommen. Ab 9. März 2020 startet seine „Once Upon a Mind“-Tour in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Unter anderem über Leipzig, Hamburg, Köln, Frankfurt, München und Stuttgart geht es zum Abschluss am 4. April dann noch in die Arena in Nürnberg.

