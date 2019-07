Jugendbetreuer soll zahlreiche Kinder missbraucht haben

Baden-Baden

Ein Jugendbetreuer des Technischen Hilfswerkes ( THW) soll sich an zahlreichen Kindern vergangenen haben. Das berichtet stern.de. Gegen den 20-Jährigen werde wegen sexuellen Missbrauchs ermittelt, bestätigte die Staatsanwaltschaft Baden-Baden dem Onlineportal. Der Mann sei sofort suspendiert worden, als die Anschuldigungen im vergangenen Dezember ans Licht kamen, wird der Landesbeauftragte für das THW Baden-Württemberg zitiert.

Demnach sollen mindestens elf Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren dem Mann zum Opfer gefallen sein. So soll er die Kinder auf Veranstaltungen von der Gruppe getrennt und in Kellerräume geführt haben, um sich dort an ihnen zu vergehen. Der mutmaßliche Sexualstraftäter befindet sich während der Ermittlungen auf freiem Fuß, da offenbar keine Haftgründe gegen ihn vorliegen, heißt es weiter. Angeblich soll er seit seinem 14. Lebensjahr beim THW sein. Seit wann er als Jugendbetreuer arbeitete, ist unklar.

Kinder vertrauten sich ihren Eltern an

Der Missbrauch der Kinder soll sich über Monate hingezogen haben. Im Dezember hätten sich dann einige Kinder ihren Eltern anvertraut und es kam zur Anzeige. Anschließend soll es auch zu einer Durchsuchung in der Wohnung gekommen sein, die der Verdächtige mit seiner Mutter bewohnen soll. Ob dabei belastendes Material gefunden wurde, konnte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht sagen.

